Видео: в Выборге прошла церемония прощания с Александром Петровым

Желающие проститься с погибшим собрались в Спасо-Преображенском соборе.

Во вторник, 27 октября состоялась церемония прощания с Александром Петровым. В Свято-Преображенский собор, где проходит отпевание, пришли родственники, в том числе сын Петрова Виталий, друзья, коллеги покойного и обычные горожане.

Литургию и отпевание совершает епископ Выборгский и Приозерский Игнатий.

Пришедшие рассказали о том, каким человеком был Александр Петрович и что сделал на благо района.

Александр Петрович тоже был очень музыкальным человеком, он очень любил искусство Он очень трогательный. Понятно, что все знают его сильным, но я знаю его с другой стороны. Мы не одну песню с ним спели.

Для многих Александр Петрович был настоящим другом, товарищем, человеком слова и дела.

Очень много помогал. Я работала с инвалидами. Он обществу инвалидов помогал, фонду милосердия. Подарки делал, праздники устраивал. Всем помогал, кто обращался. Только хорошее могу сказать.

Похоронен Александр Петров будет в Выборгском районе.



