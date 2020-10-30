Видео: в Выборге прошла церемония прощания с Александром Петровым

Во вторник, 27 октября состоялась церемония прощания с Александром Петровым. В Свято-Преображенский собор, где проходит отпевание, пришли родственники, в том числе сын Петрова Виталий, друзья, коллеги покойного и обычные горожане.
Литургию и отпевание совершает епископ Выборгский и Приозерский Игнатий.
Пришедшие рассказали о том, каким человеком был Александр Петрович и что сделал на благо района.
Александр Петрович тоже был очень музыкальным человеком, он очень любил искусство Он очень трогательный. Понятно, что все знают его сильным, но я знаю его с другой стороны. Мы не одну песню с ним спели.
Для многих Александр Петрович был настоящим другом, товарищем, человеком слова и дела.
Очень много помогал. Я работала с инвалидами. Он обществу инвалидов помогал, фонду милосердия. Подарки делал, праздники устраивал. Всем помогал, кто обращался. Только хорошее могу сказать.
Похоронен Александр Петров будет в Выборгском районе.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все