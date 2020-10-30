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Вчера, 16:49
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Veskathy
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Видео: в Выборге прошла церемония прощания с Александром Петровым

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Желающие проститься с погибшим собрались в Спасо-Преображенском соборе.

Во вторник, 27 октября состоялась церемония прощания с Александром Петровым.  В Свято-Преображенский собор, где проходит отпевание, пришли родственники, в том числе сын Петрова Виталий, друзья, коллеги покойного и обычные горожане.

Литургию и отпевание совершает епископ Выборгский и Приозерский Игнатий.

Пришедшие рассказали о том, каким человеком был Александр Петрович и что сделал на благо района.

Александр Петрович тоже был очень музыкальным человеком, он очень любил искусство  Он очень трогательный. Понятно, что все знают его сильным, но я знаю его с другой стороны. Мы не одну песню с ним спели.

Для многих Александр Петрович был настоящим другом, товарищем, человеком слова и дела.

Очень много помогал. Я работала с инвалидами. Он обществу инвалидов помогал, фонду милосердия. Подарки делал, праздники устраивал. Всем помогал, кто обращался. Только хорошее могу сказать.

Похоронен Александр Петров будет в Выборгском районе.

 


 

Теги: александр петров, выборг
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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