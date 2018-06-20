Видео: в Выборге продолжаются работы по весенней уборке города

В Выборге продолжаются работы по расчистке дорожного полотна от скопившегося на нем за зимний период песка и мусора. В работах задействовано максимально возможное количество технических средств.

В администрации Выборгского района состоялось совещание с участием коммунальных предприятий и дорожных служб, где обсуждалась уборка городских территорий. В ходе совещания заместитель главы районной администрации Дмитрий Самойленко отметил, что за выходные на номер единой дежурно-диспетчерской службы поступили жалобы жителей на большое количество пыли, создаваемое работающими уборочными машинами. В связи с жалобами, организациям, задействованным в весенней уборке непосредственно было предписано изменить технологию, по которой будет производиться последующая уборка улиц.

Обсуждались также жалобы жителей по поводу дворов. Отметим, что уборку дворовой территории обязаны организовать управляющие организации, привлеченные собственниками для организации содержания общедомового имущества. Практика показывает, что там, где управляющие организации ответственно подходят к исполнению своих обязанностей, проблемы во взаимоотношениях с жильцами разрешаются.

Видео: Piter.TV