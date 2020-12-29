Видео: в Выборге открылась выставка японского искусства

Посетители смогут увидеть гравюры укиё-э ("картины быстротекущего мира"), которые рассказывают о жизни горожан, военный доспех, оружие, посуду для чайной церемонии, шпильки для причесок, театральные маски. Также в экспозицию войдут полихромные гравюры нисики-э ("парчовые картины").

25 декабря в выставочном центре "Эрмитаж-Выборг" открылась выставка "Зерцало Востока. Японское искусство эпохи Эдо (1603 -1868)". Около 300 произведений японского искусства, которые создавались в XVII – первой половине XIX века, представят из собрания Эрмитажа.

Посетители смогут увидеть гравюры укиё-э ("картины быстротекущего мира"), которые рассказывают о жизни горожан, военный доспех, оружие, посуду для чайной церемонии, шпильки для причесок, театральные маски. Также в экспозицию войдут полихромные гравюры нисики-э ("парчовые картины").

Директор ВЦ "Эрмитаж – Выборг" Александр КОСТЕНКО, поздравив всех с таким неординарным событием, сообщил, что данная выставка – не плановая.

В открытии выставки также приняли участие представители комитета культуры Правительства Ленинградской области и администрации Выборгского района.

Это очень важно для города Выборга, приграничного, международного. Выражаю слова благодарности руководству Эрмитажа, выставочного центра Эрмитаж-Выборг за то, что принято решение и появилась эта выставка. Она внеочередная, это подарок к новому году всем выборжанам. Владимир Васильев, председатель комитета по внутренней и внешней политике районной администрации.

Отметим, что выставка будет работать до 15 апреля. Уточняется, что графика может находиться на свету не больше двух месяцев, поэтому в конце февраля гравюры заменят вторым комплектом из 80 печатных листов.



