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Видео: в Туапсе бушевал смерч

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В сети появилось видео, снятое жителями Туапсе, на котором запечатлен огромный смерч.

В сеть проникло видео, снятое жителями Туапсе,на кадрах которого запечатлен огромный смерч.

Судя по видео, стихия бушевала вблизи населенного пункта.

Как следует из сообщений СМИ, 2 ноября было объявлено экстренное предупреждение по формированию смерчей. Под предупреждение попал участок от бухты Инал до поселка Магри (Туапсинский район). 


Видео: ВКонтакте/Метеодневник | Опасная погода

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Категории: Новости России

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