В сеть проникло видео, снятое жителями Туапсе,на кадрах которого запечатлен огромный смерч.
Судя по видео, стихия бушевала вблизи населенного пункта.
Как следует из сообщений СМИ, 2 ноября было объявлено экстренное предупреждение по формированию смерчей. Под предупреждение попал участок от бухты Инал до поселка Магри (Туапсинский район).
Видео: ВКонтакте/Метеодневник | Опасная погода
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Видео: в Туапсе бушевал смерч
В сети появилось видео, снятое жителями Туапсе, на котором запечатлен огромный смерч.
В сеть проникло видео, снятое жителями Туапсе,на кадрах которого запечатлен огромный смерч.