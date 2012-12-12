Видео: в Туапсе бушевал смерч

В сети появилось видео, снятое жителями Туапсе, на котором запечатлен огромный смерч.

В сеть проникло видео, снятое жителями Туапсе,на кадрах которого запечатлен огромный смерч.



Судя по видео, стихия бушевала вблизи населенного пункта.



Как следует из сообщений СМИ, 2 ноября было объявлено экстренное предупреждение по формированию смерчей. Под предупреждение попал участок от бухты Инал до поселка Магри (Туапсинский район).





Видео: ВКонтакте/Метеодневник | Опасная погода

