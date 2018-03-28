Видео: в ТРК Сити Молл произошло возгорание проводки в отделе ковров

Неделю назад очевидцы сняли на видео возгорание проводки.

20 марта в магазине "Леруа Мерлен" в ТРК Сити Молл произошло небольшое возгорание проводки. За несколько секунд вспыхнуло достаточно интенсивное открытое пламя. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Мы были в "Леруа Мерлен" в Сити Молле, я выбирала в отделе ковров придворный коврик, а моя дочь 10-лет рядышком находилась. Вдруг она бежит ко мне со страхом в глазах и говорит: "Мама, там горит!". Она услышала хлопок откуда то сверху и посмотрела вверх, а там загорелась проводка и начал разгораться огонь! Мы с ней испугались, так как пламя стало быстро увеличиваться. Говорит очевидец

Очевидец не стал дожидаться ликвидации возгорания, так как почти сразу же покинул ТРК, перед этим сообщив одному из продавцов, что произошло возгорание. Консультанты тут же отключили электроэнергию и огонь не успел перекинуться на ковровые покрытия.

Мы подбежали к ближайшему продавцу и сказали ему, что вон там у вас загорелось! Персонал быстро и четко среагировал, отключили электроэнергию и пожара удалось избежать. Страшно представить, что могло бы случиться, если бы огонь перекинулся на сами ковры. Уточняет очевидец

Piter.TV публикует это видео в связи с повышенным вниманием безопасности в ТЦ.

Видео: Piter.TV