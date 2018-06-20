Видео: в Шушарах трое с ножом напали на прохожих

Очевидцы смогли заснять предполагаемых злоумышленников.

В социальной сети "Вконтакте" петербуржцы выложили на видео с людьми, которыми они обвиняют в разбойном нападении. По данным автора записи, трое молодых людей избили прохожего. Инцидент произошел в Шушарах. С собой у злоумышленников оказался нож.

Избиение с ножом в Шушарах, трое на видео нападавшие комментирует создатель поста

Отметим, что сам момент конфликта не попал на камеру. В связи с этим пользователи Интернета отметили, что по видео понять проблему невозможно. На кадрах заснято, что один из юношей идет перед девушкой. Два его друга двигаются рядом с велосипедистом. На данный момент неизвестно, было ли совершено преступление в действтительности и обратился ли потерпевший в правоохранительные органы.

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Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб