Видео: в Пушкине автобус сбил женщину

Пешеход в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу.

В Пушкине на пересечении Кадетского бульвара и Саперной улицы водитель автобуса совершил наезд на пешехода. Момент инцидента попал на камеру видеонаблюдения. Кадры имеются в распоржении Piter.TV.

Женщина 1978 года рождения переходила проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу.

Водитель сообщил, что засмотрелся на встречный автобус и не заметил пешехода.

Несколько дней назад на "Дороге жизни" насмерть сбили женщину.

Видео: Piter.TV