Видео: в Пушкине автобус сбил женщину

В Пушкине на пересечении Кадетского бульвара и Саперной улицы водитель автобуса совершил наезд на пешехода. Момент инцидента попал на камеру видеонаблюдения. Кадры имеются в распоржении Piter.TV.
Женщина 1978 года рождения переходила проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу.
Водитель сообщил, что засмотрелся на встречный автобус и не заметил пешехода.
Несколько дней назад на "Дороге жизни" насмерть сбили женщину.
Видео: Piter.TV
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