Видео: в Приморском районе на дереве заметили куницу

В Приморском районе Петербурга на ветвях под окнами заметили пушистого зверька. Очевидец поделился кадрами в социальных сетях. Автор поста указал, что на дереве сидела куница.
Случай произошел утром на аллее Поликарпова. Неизвестным образом животное оказалось наверху рябины.
"Зверьку удалось убежать",
- написала пользователь.
Сегодня петербуржцев также предупредили об активности диких кабанов. Недавно животное попало под колеса автомобиля на Парашютной улице.
Видео: "Приморский район. Онлайн" / VK
Обсуждение ( 0 )