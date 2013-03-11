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Видео: в Приморском районе на дереве заметили куницу

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Животное забралось на верхние ветки рябины.

В Приморском районе Петербурга на ветвях под окнами заметили пушистого зверька. Очевидец поделился кадрами в социальных сетях. Автор поста указал, что на дереве сидела куница.

Случай произошел утром на аллее Поликарпова. Неизвестным образом животное оказалось наверху рябины. 

"Зверьку удалось убежать", 

- написала пользователь.

Сегодня петербуржцев также предупредили об активности диких кабанов. Недавно животное попало под колеса автомобиля на Парашютной улице. 

Видео: "Приморский район. Онлайн" / VK 

Теги: куница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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