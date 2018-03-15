Видео: в Петербурге тестируют тоннель к новым станциям метро

Строительство Невско-Василеостровской линии петербургского метро переходит в финальную стадию.

Пусковые работы официально стартовали на участке со станциями "Новокрестовская" и "Беговая". Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "Метрострой".

Основные строительно-монтажные работы завершены, рабочие уже приступили к подготовке путей к пуску пробного поезда.

Из путевых работ в полном объеме выполнены укладка путевого бетона, монтаж рельсо-шпальной решетки и верхнее строение пути. Монтаж контактного рельса проведен на 86%. Отметили в компании

Также по рельсам перегонного тоннеля пустили технологическую тележку с так называемой габаритной рамой — конструкцией, повторяющей размеры подвижного состава метрополитена. Испытания подтвердили, что конструкция тоннеля соответствует эксплуатационным параметрам.

Первый пробный поезд сможет пройти от действующей станции "Приморская" до станции "Беговая" в середине апреля.

И уже к лету 2018 откроется сквозное движение по всему участку линии от станции "Беговая" до станции "Новокрестовская", общей протяженностью около 6 км.

Видео: YouTube / Метрострой СПб Петербург