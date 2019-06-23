Видео: в Петербурге стартовала акция против "полицейского произвола"

Десятки петербуржцев приняли участие в движении "Весна", выйдя у станции метро "Гостиный двор" с фотографиями близких и друзей, столкнувшихся с произволом со стороны правоохранителей.

Сегодня, в шесть часов вечера, у станции метро "Гостиный двор" в Санкт-Петербурге стартовала акция движения "Весна", направленная на борьбу с полицейским произволом. На мероприятии побывал корреспондент Piter.TV.

Десятки петербуржцев вышли на митинг с фотографиями близких и друзей, столкнувшихся с неправомерными действиями со стороны ряда сотрудников правоохранительных органов, пренебрегающих должностными обязанностями.

Нам еще есть за кого побороться! Выкрикивают митингующие

Видео: Piter.TV