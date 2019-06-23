Видео: в Петербурге стартовала акция против "полицейского произвола"

Сегодня, в шесть часов вечера, у станции метро "Гостиный двор" в Санкт-Петербурге стартовала акция движения "Весна", направленная на борьбу с полицейским произволом. На мероприятии побывал корреспондент Piter.TV.
Десятки петербуржцев вышли на митинг с фотографиями близких и друзей, столкнувшихся с неправомерными действиями со стороны ряда сотрудников правоохранительных органов, пренебрегающих должностными обязанностями.
Нам еще есть за кого побороться!
Выкрикивают митингующие
Видео: Piter.TV
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