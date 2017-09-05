Видео: в Петербурге иномарка проехалась по трамвайной остановке

В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" появилось видео, как иномарка вальяжно проезжается по трамвайным путям.

Подписчики группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" опубликовали видео, в котором иномарка проезжается по трамвайным путям, с обратной стороны трамвайной остановки.



Судя по видео, водитель иномарки хотел побыстрее добраться до места назначения, правда выбрал он для этого весьма странный способ.