Видео: в Ново-Манежном сквере заработал первый фонтан

Его включили в десять утра в пятницу.

В Санкт-Петербурге запустили первый фонтан. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Первым включили фонтан в Ново-Манежном сквере в пятницу, 19 апреля, в 10 часов утра. После этого будут запущены по очереди "Шар" на Невском проспекте, фонтаны в сквере у Казанского собора и у Воронихинской решетки.

В центре Манежной площади на месте разобранного деревянного цирка Чинизелли 13 мая 1879 г. был торжественно открыт сад, который стал называться Ново-Манежным сквером. Манежный же сквер стал именоваться Старо-Манежным.

Фото и видео: Piter.TV