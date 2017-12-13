Видео: в Колпинском районе горят цистерны с соляркой

Канал Piter.TV публикует видео с места крупного пожара в Колпинском районе.

Сегодня днем, 15 февраля, на территории поселка Металлострой горели емкости с запасами топлива. ЧП произошло в районе полудня на крупной стройке под открытым небом. Канал Piter.TV публикует видео с места происшествия.

Мобильный корреспондент, побывавший на месте возгорания, уточнил, что горели цистерны с соляркой. Рабочие распиливали трубы, и от искры горючее воспламенилось. К счастью, никто из строителей не пострадал. Рабочие попытались затушить огонь своими силами, но у них это не получилось.

На видео с места ЧП можно заметить несколько источников огня, а также незначительное задымление. Вокруг пожара суетятся рабочие, рядом лежат строительные инструменты и части распиленной трубы большого диаметра.

Видео: Piter.TV