Видео: в Харькове автомобиль врезался в толпу пешеходов

Вечером 18 октября в центре Харькова автомобиль въехал в толпу пешеходов.

Вечером 18 октября автомобиль въехал в толпу пешеходов в центре Харькова. Об этом сообщает ТАСС./



В пресс-службе полиции Харьковской области рассказали, что авария произошла в 20:45 на улице Сумской. По предварительным данным, внедорожник въехал в толпу людей.



На данный момент известно, что в результате жуткого инцидента погибли 5 человек, шесть получили ранения разной степени тяжести. По данному факту была задержана женщина, которая вела машину.



Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".



На месте работают сотрудники правоохранительных органов.





Видео: YouTube/STOP.DTP