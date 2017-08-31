Видео: в Фонарном переулке машину эвакуировали вместе с водителем

Очевидцы сняли на видео эвакуацию автомобиля вместе с водителем в центре Петербурга.

Очередной инцидент с эвакуатором произошел в центре Северной столицы. Очевидцы сообщают, что в Фонарном переулке эвакуируют автомобиль с водителем внутри. Снявший инцидент на видео пользователь называет случившееся беспределом.

Но не все разделяют его мнение. На записи видно, что в переулке идут ремонтные работы. Дорожники обновляют проезжую часть и тротуары. На участке установлены знаки о запрете парковаться. Однако владелец авто оставил машину.

Водитель эвакуатора также нарушает правила. Ведь он начал движение, когда в машине сидел человек. Чем история закончилась – не известно. Видео заканчивается на том, что эвакуатор уезжает с машиной и ее владельцем.

Видео: Youtube / Мегаполис