Видео: в Екатеринбурге перед окнами больницы скончался мужчина

В сети появилось видео, снятое очевидцами возле травмпункта 24-й горбольницы в Екатеринбурге, где скончался мужчина, несмотря на крики о помощи.

В сети появилось жуткое видео. Очевидцы засняли, как возле травмпункта 24-й горбольницы в Екатеринбурге лежит бездыханное тело мужчины. По словам очевидцев, врачей пришлось звать на помощь более 10 минут.



На видео запечатлено, как возле автомобиля лежит тело мужчины, к которому подходит медбрат. По словам автора видео, прохожие кричали больше 10 минут, но на помощь никто не приходил. Он вступает в перепалку с врачом по этому поводу. Позже подходит еще один сотрудник медучреждения с носилками и кладет на них мужчину.



По данным СМИ, мужчина скончался 7 ноября между 12:00 и 13:00 на глазах прохожих.



В Горздраве рассказали, что по данному факту будет проведена служебная проверка.



Видео: YouTube/E1.RU