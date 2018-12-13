Видео: утилизация теплохода "Короленко" почти завершена

Последние части конструкций судна уже готовятся вывозить на переплавку.

Утилизация печально известного теплохода "Короленко" вступила в завершающую стадию. В течение ближайшего месяца планируется завершить демонтаж конструкций судна и вывезти оставшийся металл для последующей переработки.

Как только железные части остова окончательно покинут Выборг, начнется следующий этап, в ходе которого место последней стоянки судна облагородят и вернут к своему естественному виду. Так, чтобы ничего больше не напоминало выборжанам о незавидной судьбе привычного взгляду корабля.

Видео: Piter.TV