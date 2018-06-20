Видео: выпускницы облагородили школьный двор и выбрали будущую профессию

Ученицы 11 "А" класса рассказали про проект благоустройства школьного двора и о том, как на них повлияла данная работа.

Двор школы № 7 г. Выборга сейчас вряд ли можно назвать местом, где хотелось бы проводить много времени. Шесть месяцев ученики 11 "А" класса ломали голову над тем, как сделать площадку перед школой привлекательной и функциональной.

Обучающимся 11 класса было предложено разработать бизнес-проект. Они долго думали, изучали теоретический материал и пришли к выводу, что лучшей идеей для нашей школы - это была бы идея обустройства школьного двора. – Светлана Романова, учитель экономики СОШ № 7

Разработкой проекта занимались 18 старшеклассников. Помогала ребятам учитель экономики Светлана Романова. Вместе они проделали большую работу, где рассказали каким хотят видеть свой школьный двор. Среди пожеланий школьников - зона отдыха, сцена и фотозона.

Во время работы над проектом ребята сами занимались дизайном, архитектурой и готовили смету. Эта практика уже помогла многим по-новому взглянуть на свою будущую карьеру.

В нашей работе присутствовала экономическая часть. Нас это очень заинтересовало и мы подумали: почему бы нам не связать жизнь с этим видом деятельности. Думаем поступить в какой-либо ВУЗ на экономический факультет. – Попова Галина, ученица 11 "А" класса СОШ № 7



Проект учащихся поддержали директор школы Людмила Митина и заместитель главы администрации Дмитрий Самойленко. Они помогли представить работу местным властям.

На сегодняшний день ребята представили проект в администрации и получили одобрение от чиновников нашего города. Поэтому, мы думаем, что проект будет жить. – Светлана Романова, учитель экономики СОШ № 7

Видео, фото: Piter.TV