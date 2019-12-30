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Видео: у музея "Гранд Макет Россия" в Петербурге выстроилась огромная очередь

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Некоторые горожане стоят в очереди вместе с детьми.

На новогодние праздники петербуржцы и гости города атаковали местные музеи. Одним из популярным оказался "Гранд макет Россия". Мобильный корреспондент Piter.TV заснял очередь, которая образовалась 6 января у входа в музей, на видео.

Также в выходные дни жители проявили повышенный интерес к экспозициям Эрмитажа и Русского музея

Выстроившихся в очередь может застать снегопад, температура воздуха сегодня составляет -1...+1. Ранее Piter.TV сообщил о том, что ночь на 6 января в Северной столице стала самой холодной с начала зимы. 

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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