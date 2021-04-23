Видео: тройное ДТП у Поцелуева моста

В пятницу, 23 апреля, в 18:12 в Петербурге у Поцелуева моста столкнулись три иномарки, сообщили очевидцы в соцсетях. Позже в распоряжение редакции Piter.TV поступила видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент аварии.
На кадрах видно, как водитель белой иномарки тормозит на мосту, по всей видимости пропуская встречное авто, в этот момент водитель машины, который следовал за белой иномаркой, не успевает сориентироваться и затормозить. От удара иномарку отбрасывает вперед, где она сталкивается с встречным автомобилем.
Пострадал ли кто-то в аварии, пока неясно. Достоверная причина остановки водителя белого авто неизвестна.
Ранее мы писали, что петербургские суды рассмотрели около 150 дел по задержанным участникам митинга.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все