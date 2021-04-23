Видео: тройное ДТП у Поцелуева моста

Пострадал ли кто-то в аварии, неизвестно.

В пятницу, 23 апреля, в 18:12 в Петербурге у Поцелуева моста столкнулись три иномарки, сообщили очевидцы в соцсетях. Позже в распоряжение редакции Piter.TV поступила видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент аварии.

На кадрах видно, как водитель белой иномарки тормозит на мосту, по всей видимости пропуская встречное авто, в этот момент водитель машины, который следовал за белой иномаркой, не успевает сориентироваться и затормозить. От удара иномарку отбрасывает вперед, где она сталкивается с встречным автомобилем.

Пострадал ли кто-то в аварии, пока неясно. Достоверная причина остановки водителя белого авто неизвестна.

Ранее мы писали, что петербургские суды рассмотрели около 150 дел по задержанным участникам митинга.

Видео: Piter.TV