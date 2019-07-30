Видео: троица из иномарки побила пешехода из-за конфликта на дороге

Также они использовали перцовый баллончик.

Очевидец рассказал об инциденте на Комендантском проспекте около домов 13-17. Выяснение отношений между пешеходом и тремя молодыми людьми из Rolls-Royce он заснял на видео.

По словам свидетеля, мужчина преградил путь автомобилю, который ехал вдоль тротуара. Это не понравилось пассажирам и водителю. Разобраться в ситуации они решили при помощи кулаков и перцового баллончика. После этого трое сели обратно в машину и уехали. Стало известно, что пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что медсестра с ножом накинулась на супруга в Красногвардейском районе.

Видео: vk.com/unreleased_dtp