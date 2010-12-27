Медсестра с ножом накинулась на супруга в Красногвардейском районе

Врачи оценили его состояние как тяжелое.

В понедельник, 29 июля в квартире дома на проспекте Шаумяна Красногвардейского района Петербурга медицинская сестра ударила ножом своего супруга. Об этом сообщили "Невские новости" с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадавшего госпитализировали в Александровскую больницу в 21:20. У него проникающая колото-резанная рана грудной клетки и гемопневмоторакс (скопление крови и воздуха в плевральной полости).

Жену пострадавшего задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что молодую девушку жестоко изнасиловали на проспекте Культуры.

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