Видео: студент ГИТИС сыграл Медведеву Deep Purple на баяне

Ролик уже стал хитом в социальных сетях.

В социальных сетях появилось видео нашумевшего выступления студента ГИТИС перед премьер-министром Дмитрием Медведевым. Напомним, что сегодня, 25 января, в День студента, глава кабмина посетил обновленный вуз после масштабного ремонта. Студенты представили высокопоставленному чиновнику концертную программу, в том числе, сыграли хит Smoke on the water группы Deep Purple.

Дмитрий Медведев аплодисментами встретил своеобразный творческий подарок. Уже известно, что в этот момент на сцене шла репетиция новой программы музыкального театра ГИТИС. Самого же баяниста зовут Антон Малышев, он - студент 4го курса. По его словам, исполнение Deep Purple было импровизацией, которая не входила в сценарий репетиции. Музыкант напомнил журналистам о том, что именно эту британскую группу премьер-министр неоднократно называл любимой.

В социальных сетях неоднозначно восприняли это странное видео. Кто-то похвалил студентов за чувство юмора и хороший музыкальный вкус. Но нашлись и те, кто посчитал странной вокальную манеру Антона Малышева и декорации музыкального спектакля (гигантские настенные ковры).

Видео: Twitter