Видео: спортивная школа "Фаворит-Выборг" приобрела новый автобус

Спортивная школа олимпийского резерва обзавелась новым транспортом, чтобы её воспитанники с большим комфортом могли добираться до мест проведения соревнований.

Воспитанники спортивной школы "Фаворит" в Выборге получили новое транспортное средство для перемещения по Ленинградской области. Им стал автобус Yutong, произведенный в КНР.

Новое транспортное средство для спортсменов оснащено всеми последними технологическими наработками в области комфорта и безопасности. Так, на борту автобуса для детей предусмотрена туалетная комната. Теперь в случае возникновения необходимости посещения отдельной комнаты, автобус не придется останавливать, тем самым увеличивая время, проведенное в пути. Также автобус оборудован автоматической системой пожаротушения, активирующейся в случае, если специальные датчики замечают возгорание на борту.

Автобус был приобретен при финансовой поддержке наших депутатов. Пять человек выделили девять с половиной миллионов и на эти деньги был приобретен новый автобус взамен старого, который свое уже отслужил. Использоваться автобус будет школой в основном для поездки на соревнования в пределах Ленинградской области - Сергей Хмелинин, заместитель директора школы олимпийского резерва "Фаворит"

Первыми детьми, прокатившимися на новом автобусе стала команда "Фаворит" по рукопашному бою. Автобус отвез их на соревнования в Приозерск.

Видео, фото: Piter.TV