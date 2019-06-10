Видео: семья из Петербурга погибла в жестком ДТП на Кубани

На видео попала авария с легковушкой и большегрузом. В ДТП погибли пять человек, в том числе трое человек. Об этом в субботу, 30 июля, рассказали в прокуратуре Краснодарского края.
Накануне, 29 июля, в Тимашевском районе на дороге Роговская – Приморско-Ахтарск около 15 часов 20 минут произошла авария, в которой погибли пять петербуржцев – 60-летний водитель, 55-летняя супруга и трое детей – 7, 11, 13 лет.
Прокуратура Тимашевского района организовала проверку причин и условий ДТП.
Видео: Telegram / Прокуратура Краснодарского края
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все