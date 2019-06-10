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Видео: семья из Петербурга погибла в жестком ДТП на Кубани

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На дороге Роговская – Приморско-Ахтарск в аварии погибли пять петербуржцев – 60-летний водитель, 55-летняя супруга и трое детей – 7, 11, 13 лет.

На видео попала авария с легковушкой и большегрузом. В ДТП погибли пять человек, в том числе трое человек. Об этом в субботу, 30 июля, рассказали в прокуратуре Краснодарского края. 

Накануне, 29 июля, в Тимашевском районе на дороге Роговская – Приморско-Ахтарск около 15 часов 20 минут произошла авария, в которой погибли пять петербуржцев – 60-летний водитель, 55-летняя супруга и трое детей – 7, 11, 13 лет.

Прокуратура Тимашевского района организовала проверку причин и условий ДТП.

Видео: Telegram / Прокуратура Краснодарского края
 

Теги: авария, дети, краснодарский края
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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