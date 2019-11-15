Видео: сборная Бельгии по футболу прибыла в Петербург

Матч со сборной России состоится в субботу 16 ноября.

Национальная сборная Бельгии по футболу прилетела в Петербург. Завтра, 16 ноября, команда сыграет со сборной России в рамках отборочного матча Евро-2020.

Игра начнется в 20:00 по московскому времени на "Газпром Арене". Несколько дней назад болельщики раскупили все билеты, ожидается 68 тыс. зрителей.

Перед началом матча на стадионе выступит группа "Кино"с симфоническим оркестром Мариинского театра.

Ранее комитет по развитию транспортной инфраструктуры рассказал о том, какие ограничения для движения транспорта ждут водителей.

Видео: Piter.TV