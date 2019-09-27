Видео с трассы "Таврида": Водитель грузовика протаранил путепровод

В сети опубликовано видео из Крыма, где у грузовика полностью расплющило кабину бетонными балками.

В Крыму на трассе "Таврида" грузовик разрушил путепровод, водитель успел спастись в последнюю секунду.

По всей строящейся трассе "Таврида" в Крыму на путепроводах висят предупреждения, чтобы водители не забыли опустить кузов. Но один из водителей грузовика все же забыл это сделать. В результате 33-метровая железобетонная конструкция весом 44 тонны разрушилась и упала прямо на кабину. Водитель буквально в последнюю секунду успел выскочить.

На опубликованных кадрах видно, что водительскую кабину расплющило практически полностью.

Видео: Mash