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Видео с трассы "Таврида": Водитель грузовика протаранил путепровод

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В сети опубликовано видео из Крыма, где у грузовика полностью расплющило кабину бетонными балками.

В Крыму на трассе "Таврида" грузовик разрушил путепровод, водитель успел спастись в последнюю секунду.

По всей строящейся трассе "Таврида" в Крыму на путепроводах висят предупреждения, чтобы водители не забыли опустить кузов. Но один из водителей грузовика все же забыл это сделать. В результате 33-метровая железобетонная конструкция весом 44 тонны разрушилась и упала прямо на кабину. Водитель буквально в последнюю секунду успел выскочить. 

На опубликованных кадрах видно, что водительскую кабину расплющило практически полностью.

Видео: Mash

 

 

 

Теги: дтп, мост глупости, новости крыма, новости россии, сломал путепровод, трасса таврида
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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