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Видео: российские космонавты "прогулялись" в открытом космосе

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В сети появилось видео работы российских космонавтов в открытом космосе.

Накануне госкоорпорация "РОСКОСМОС" опубликовала кадры работы российских космонавтов в открытом космосе.

Под видеоряд идеально подобрана композиция, которая создает особую атмосферу открытого космоса.

Как сообщает издание "Российская газета", видео было записано еще 17 августа на GoPro-камеру. Космонавты провели за пределами станции более 7 часов. За это время они испытали скафандр "Орлан-МКС", взяли пробы с внешней обшивки станции и запустили несколько миниспутников.

Видео: РОСКОСМОС

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Категории: Новости России

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