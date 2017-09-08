Накануне госкоорпорация "РОСКОСМОС" опубликовала кадры работы российских космонавтов в открытом космосе.
Под видеоряд идеально подобрана композиция, которая создает особую атмосферу открытого космоса.
Как сообщает издание "Российская газета", видео было записано еще 17 августа на GoPro-камеру. Космонавты провели за пределами станции более 7 часов. За это время они испытали скафандр "Орлан-МКС", взяли пробы с внешней обшивки станции и запустили несколько миниспутников.
Видео: РОСКОСМОС
Сегодня, 19:31
200
Видео: российские космонавты "прогулялись" в открытом космосе
В сети появилось видео работы российских космонавтов в открытом космосе.
Накануне госкоорпорация "РОСКОСМОС" опубликовала кадры работы российских космонавтов в открытом космосе.