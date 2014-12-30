Российские космонавты вернулись на МКС после выхода в открытый космос

Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин провели вне МКС более 6 часов.

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на борт МКС (Международную космическую станцию) после выхода в открытый космос. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы государственной корпорации "Роскосмос". Известно, что специалисты провели вне орбитальной станции около 6,5 часов.

Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин проработали за бортом МКС 6 часов 25 минут: они подготовили радиатор для дооснащения модуля "Наука". пресс-служба "Роскосмоса"

Выход россиян с МКС начался в 17:39 по московскому времени вечером 17 ноября. Космонавты открыли люк отечественного модуля "Поиск". Полностью он был открыт в 17:42 вечера. Изначально ожидалось, что внешние работы займут по времени 6 часов 40 минут. В задачу экипажа вошла установка адаптера грузовой стрелы на узле захвата шлюзовой камеры на модуле "Рассвет". Они также сняли с консервации радиационный теплообменник, демонтировали на нем стяжки, установили блокиратор на грузовой стреле. Дополнительно Прокопьев с Петелиным установили на "Науке" средство крепления крупногабаритных объектов (СККО).

Ракета SLS стартовала с космодрома в США в рамках лунной миссии Artemis.

Фото и видео: Роскосмос