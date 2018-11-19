Видео: российская продавщица нокаутировала несколькими ударами покупателя

Она вступилась за человека в очереди, которого начали избивать.

Российская продавщица пивного магазина отправила в нокаут разбушевавшегося покупателя и тем самым обрела множество поклонников на Reddit. Свое восхищение высказали не только россияне, но и многие жители других стран.

Видео с камеры видеонаблюдения появилось в сети 28 февраля. В очереди за пивом один из покупателей начал избивать впереди стоящего в очереди. Продавщица, недолго думая подошла к агрессору и несколько раз ударила кулаком по лицу, пнула ногой и последним ударом по голове сбила с ног зачинщика драки. Стоит обратить внимание, что ни один мужчина не попытался остановить или помочь женщине.

"Думаю, я влюбился", — отреагировал на видео пользователь с ником discerningpervert. "Боже мой... Она потрясающая!" — восторгается DoktorThodt.

Фото и видео: Reddit