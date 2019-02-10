Видео: работники администрации района убирают наледь возле Кокушкиного моста

Также на воскресную уборку вышли госслужажие. Среди тружеников был и вице-губернатор Эдуард Батанов.

Днем 10 февраля работники администрации Адмиралтейского района Петербурга вышли на уборку наледи. Мобильный корреспондент Piter.tv поделился видео с места событий. На кадрах видно, как труженики убирают наледь и снег возле Кокушкиного моста.

Нашему корреспонденту настоятельно предлагали взять в руки лопату и присоединиться к уборке города.

Также СМИ сообщают, что на уборку вышли бюджетники. Среди желающих расчистить город от снега и льда оказался вице-губернатор города Эдуард Батанов. Он вместе с сотрудниками комитета по инвестициям занимался уборкой Малодетскосельского проспекта. По информации "Фонтанки", чиновник работал ломом.

Видео: Piter.tv