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Видео: работники администрации района убирают наледь возле Кокушкиного моста

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Также на воскресную уборку вышли госслужажие. Среди тружеников был и вице-губернатор Эдуард Батанов.

Днем 10 февраля работники администрации Адмиралтейского района Петербурга вышли на уборку наледи. Мобильный корреспондент Piter.tv поделился видео с места событий. На кадрах видно, как труженики убирают наледь и снег возле Кокушкиного моста.

Нашему корреспонденту настоятельно предлагали взять в руки лопату и присоединиться к уборке города. 

Также СМИ сообщают, что на уборку вышли бюджетники. Среди желающих расчистить город от снега и льда оказался вице-губернатор города Эдуард Батанов. Он вместе с сотрудниками комитета по инвестициям занимался уборкой Малодетскосельского проспекта. По информации "Фонтанки", чиновник работал ломом. 

Видео: Piter.tv 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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