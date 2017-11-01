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Asyaromanenkova
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Видео: рабочие установили скульптуры воинов на павильон Аничкова дворца

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В среду, 1 ноября, рабочие установили статуи чугунных воинов на их места на северном павильоне Аничкова дворца.

В среду, 1 ноября, бригада рабочих с утра занималась монтажем скульптур чугунных воинов на северном павильоне Аничкова дворца. Ранее Piter.tv передавал, что скульптуры воинов вернутся на павильон Аничкова дворца 1 ноября.

Воинов снимали с их ест, где они простояли около 200 лет, на реставрацию. Кроме обновления статуй были обновлены фасады и крыша здания. Всего на ремонт ушло 50 миллионов рублей.

Павильон с 1 ноября избавился от сетки. в которую он был замотан несколько месяцев на время ремонта. Статуи должны были ставить на штыри, но в итоге их установили просто так.

Старый и молодой воины стали одними из первых памятников народу, воевавшему в Отечественной войне 1812 года. На реставрацию их забрали впервые посте установки.

Видео: Piter.tv

Теги: аничков дворец , новости питера , новости спб , статуи воинов
Категории: Картина дня Новости СПб

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    Сегодня 12:45

    Я уверен, что это очередное отмывание денег

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    Сегодня 11:40

    так плохо поставили. они же упадут

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