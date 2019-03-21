Видео: претензии жителей поселка Соколинское обоснованы, вода в домах должна быть

В п. Соколинское ухудшилось качество воды. В 6 домах отмечались перебои с водоснабжением. В 1 доме воды не было 4 дня. Объявлений о том, что происходит и когда вернут воду тоже не было.

Жители ежедневно звонили во все инстанции. Вчера по обращениям граждан в поселок приехал заместитель главы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко, глава администрации Советского поселения Андрей Некрасов, а также представители Леноблводоканала. Их встретили жители. Староста поселка от имени всех жителей рассказала, что ситуация затянулась.

Мы давно били тревогу. Люди с работы пришли нет воды. 15 марта до 22. 30 проводились работы, давление было отрегулировано, в домах дали воду. Но один дом оставили без воды. В субботу поменяли насосы, увеличился уровень давления воды. В воскресенье наутро опять пропала вода. Уведомлений никаких нет, когда восстановят водоснабжение — неизвестно. - староста поселка Соколинское

На письменные запросы граждан Леноблводоканал отвечает. Жители показали свою переписку в Водоканалом. Но из ответов невозможно понять, когда дадут воду и намерены ли вообще искать причину низкого давления в сети водоснабжения. Поэтому жильцы продолжают жаловаться в диспетчерскую службу администрации Выборгского района каждый день и готовы перекрыть трассу.

Заместитель главы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко выслушал все претензии, разъяснения сотрудников Водоканала, главы администрации Советского поселения, общественников, в он-лайн режиме связался с руководством Леноблводоканала, Выборгского района, управляющей организацией. Все участники стихийного собрания совместно разбирались в ситуации. В результате представители ресурсоснабжающей организации взяли на себя обязательства в кратчайшие сроки вернуть воду. Оно было выполнено. За ночь была выявлена причина. Утечка обнаружена в подвале. Была организована совместная работа с управляющей организацией "Рассвет", которая обслуживает дом. На следующий день управляющая организация выполнила свой объем работ в подвале. Воду дали. ГУП "Леноблводоканал" обещал заменить на новую сгнившую трубу от подвала до колодца.

Видео, фото: Piter.TV

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район"