Видео: пожар на колбасном заводе в Петербурге потушили

Возгорание тушили 18 пожарных и 4 единицы техники.

Пожарные справились с возгоранием на территории колбасного завода "Артия" на Пулковском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу. По данным ведомства, пожар тушили 18 человек и 4 единицы техники. Канал Piter.TV тем временем публикует видео и подробности этой истории.

Первые сведения о пожаре на Пулковском шоссе появились примерно в 14 часов дня. В МЧС уточнили, что звонок на пульт дежурного поступил в 14.30. Горела подсобная пристройка к прозводственным сооружениям завода "Артия". Это предприятие, которое занимается переработкой мясных изделий и выпуском колбас.

К 15.30 огонь удалось полностью потушить. В МЧС уточнили, что огонь успел серьезно повредить 15 квадратных метров внутри здания. К счастью, никто из работников и местных жителей не пострадал.

Ранее мы писали про видео: горит мясоперерабатывающий завод "Артия".

Видео: Piter.TV