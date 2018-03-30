Видео: горит мясоперерабатывающий завод "Артия"

На Пулковском шоссе в эти минуты полыхает здание колбасного завода.

Сегодня днем, 30 марта, в Санкт-Петербурге разгорелся пожар на территории предприятия "Артия". Канал Piter.TV публикует видео, снятое нашим мобильным репортером.

По словам очевидца, горит здание мясоперерабатывающего завода на Пулковском шоссе. Люди на улице отчетливо слышали два громких хлопка, а затем с территории объекта повалил черный дым. Он становился все гуще и гуще с каждой минутой. Вскоре на место ЧП приехали 5 пожарных расчетов.

На эксклюзивных кадрах с Пулковского шоссе можно заметить крупное промышленное здание серого цвета. Источник дыма, по предварительным оценкам, находится в зоне проходной, обращенной лицом к Пулковскому шоссе. Очевидцы жалуются на сильный запах гари и задымление. Кроме того, рядом расположены жилые дома и парковочная зона, так что пожар угрожает безопасности местных жителей.

Видео: Piter.TV