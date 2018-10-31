Видео: посетители ресторана в Венеции сидят по щиколотку в воде и спокойно едят

Возможно, для жителей Венеции это обычное явление. Однако, на просторах Интернета ролик посмотрели миллионы раз.

Каждый год Венеция оказывается затопленной и для местных жителей это уже довольно привычное явление. Тем не менее, двухминутный ролик, опубликованный в Facebook вызвал ажиотаж. На кадрах видно, как в одном из ресторанов официанты и посетители ходят в резиновых сапогах по лодыжку в воде. И это никого не смущает, официанты даже в такой ситуации ведут себя как настоящие профессионалы. Посетители также едят пиццу и пасту так, будто бы для них это обычная, привычная ситуация.

Для людей, которые работают в Венеции, такая ситуация абсолютно нормальная, но уровень воды уже вчера был больше обычного. Туристы тоже привыкли к этому, им будет о чем поговорить, вернувшись домой. Simone Sciascia

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Фото и видео: Simone Sciascia/ Facebook

