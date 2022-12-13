В Итальянском городе засуха привела к чрезвычайной ситуации.

В Венеции почти пересохли каналы. Об этом стало известно после опубликованных в социальных сетях и местными журналистами кадров из итальянского города. Специалисты объяснили, что сильные отливы привели к чрезвычайному понижению уровня воды, которое достигло отметки в полметра от нормальных показателей. Эти проблемы мешают слаженной работе гондол, водных такси и служб экстренной помощи, которые применяют катера. Аналитики добавили, что эта ситуация стала непрямым результатом засухи, которая установилась в регионе за последние несколько месяцев. УРовень воды не сможет вернуться к норме до вторника.

Авторы из информационного агентства The Bloomberg рассказали читателям о том, что в последние годы в Венеции участились сильные приливы. В частности, крупнейший из них за более чем полвека был зарегистрирован в 2019 году. Тогда итальянскому городу был нанесен ущерба в размере одного миллиарда евро. После этого случая местные власти Венеции начали работать над правительственным проектом MOSE, который призван снизить ущерб от стихийных бедствий. Работы по нему завершаются, мероприятия закончатся до конца 2023 года.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

