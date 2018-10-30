В Онтарио на видео засняли двух белоснежных лосей

Очевидец является охотником с 1970-го года, но лосей такой окраски не видел никогда.

В штате Онтарио, всего в 15 минутах от города Фолейт водитель увидел не одного, а целых двух белоснежных лосей. Они медленно переходили через дорогу. Видео на своей странице в Facebook опубликовал Nicole Leblanc.

Очевидец говорит, что несмотря на то, что он охотится на животных с 1970 года, ему никогда не удавалось видеть лосей такой особой окраски. Мужчина уверен, что это был первый и последний раз, когда он видел такую красоту.

На кадрах видно, что лоси идут через дорогу совсем не торопясь, потом забегают за деревья, но затем снова возвращаются к дороге и осматривают стоящие машины.

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Фото и видео: Nicole Leblanc/ Facebook