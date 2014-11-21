В Венеции при падении автобуса с эстакады погиб 21 человек, пять пропали

Количество жертв и пострадавших уточняются, есть пропавшие без вести

Автобус с пассажирами упал с эстакады в материковом квартале Венеции. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из издания La Repubblica. Инцидент произошел вечером 3 октября в Местре. Мэр Луиджи Бруньяро рассказал общественности о том, что количество жертв смертельного ДТП может достигать 20 человек. Дополнительно ранены еще порядка 40 пострадавших.Позже префектура распространила сведения о гибели 21 человека, 12 пострадавших и пропавших без вести. В СМИ заметили, что в списке погибших граждан есть двое несовершеннолетних.

Известно, что транспортное средство упало с высоты 10 метров на электрические провода. После этого пассажирский автобус загорелся. В настоящее время на месте работают спасательные службы, полиция, а также несколько бригад скорой помощи. Причины аварии устанавливаются. По данным агентства ANSA, сообщение поездов между Местре и Венецией приостановлено. Итальянский министр внутренних дел Маттео Пьянтедози уточнил, что автобус принадлежал частной компании. Не исключается, что он мог перевозить туристов. Телеканал Rai News 24 узнал о том, что на месте ДТП были обнаружены украинские документы. Операция по спасению и поиску людей продолжается, несмотря на то, что от автобуса практически ничего не осталось. Состояние некоторых пострадавших, доставленных в больницы, оценивается как тяжелое.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ