В сеть проникли жуткие кадры избиения 16-летнего подростка в Башкирии.
На кадрах видно, как один из присутствующих на месте молодых людей избивает парня тяжелым предметом, несмотря на крики о пощаде.
Как сообщают СМИ, инцидент произошел в начале сентября из-за девушки, которую, по ее словам, пострадавший бил и поливал грязью.
На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование дела о жестоком избиении подростка было передано в региональный Следственный комитет.
Видео: YouTube/Proufu Ru
Сегодня, 18:07
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Видео: полиция заинтересовалась записью жестокого избиения подростка в Башкирии
Накануне в сети появилось видео жестокого избиения 16-летнего подростка в Башкирии. Данное дело было передано в Следственный комитет.
В сеть проникли жуткие кадры избиения 16-летнего подростка в Башкирии.