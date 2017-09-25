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Видео: полиция заинтересовалась записью жестокого избиения подростка в Башкирии

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Накануне в сети появилось видео жестокого избиения 16-летнего подростка в Башкирии. Данное дело было передано в Следственный комитет.

В сеть проникли жуткие кадры избиения 16-летнего подростка в Башкирии.

На кадрах видно, как один из присутствующих на месте молодых людей избивает парня тяжелым предметом, несмотря на крики о пощаде.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел в начале сентября из-за девушки, которую, по ее словам, пострадавший бил и поливал грязью.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование дела о жестоком избиении подростка было передано в региональный Следственный комитет.

Видео: YouTube/Proufu Ru

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Категории: Новости России

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