Видео: полицейские в Ленобласти ликвидировали мастерскую с похищенными иномарками

Мастерскую нашли в ходе расследования хищения автомобиля Kia Sportage от дома на Дальневосточном проспекте в конце января этого года.

Полицейские в Ленобласти ликвидировали мастерскую с похищенными иномарками, запчасти от которых продавались по всей России под видом легального интернет-магазина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мастерскую нашли в ходе расследования хищения автомобиля Kia Sportage от дома на Дальневосточном проспекте в конце января этого года. Полицейские установили, что члены организованной группы занимались хищением автомашин, разукомплектованием и последующей продажей запчастей через объявления под видом легального интернет-магазина. Также, по версии полиции, реализовывались не только запчасти, но и "перебитые" автомобили, которые перегонялись в другие регионы для перепродажи.

Мастерскую нашли в поселке Воейково Всеволожского района Ленинградской области на частной территории. На месте происшествия в момент появления полиции находились четверо мужчин, которые могут иметь причастность к противоправной деятельности. Они были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Пока что полиция задержала только 38-летнего мужчину.

Граждане, которые узнали свои вещи, просьба обращаться в полицию по телефону: 8 812 573-57-15.

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Видео: МВД