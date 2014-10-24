Видео: петербуржец снял "падение" Луны на Лахта Центр

На записи серп Луны описывает полудугу в небе, а затем "падает" на светящийся в ночи Лахта Центр.

Появилось видео лунного заката на фоне Лахта Центра. Кадры опубликовали в понедельник, 4 апреля, в Telegram-канале "Астро Фото Болото".

На записи серп Луны описывает полудугу в небе, а затем "падает" на светящийся в ночи Лахта Центр. После этого светило скрывается за облаками и горизонтом.

Ранее мы писали, что петербуржцы сняли солнечное гало над городом. Гало – это, по сути, радуга вокруг солнца. Но оно отличается и по внешнему виду, и по характеристикам от обычной радуги.

Видео: Telegram / Астро Фото Болото

