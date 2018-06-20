Видео: петербуржцы рыбачат у Лахта Центра несмотря на запрет

С 1 апреля рыбалка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области запрещена из-за нерестового периода.

В Санкт-Петерберге у Лахта Центра собралась целая компания любителей порыбачить. Им нипочем запрет Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству. С 1 апреля на территории Петербурга и Ленобласти из-за нерестового периода запретили рыбалку.

Также вызывает опасения и тонкий лед, на котором расположились сразу столько людей.

Напоминаем, жителей Петербурга и области просят сообщать о рыбаках, которые все-таки нарушают запрет, по телефону горячей линии рыбоохраны 8 (921) 931-32-16. За нарушение запрета рыбакам грозит штраф от 2000 до 5000 рублей.

Фото и видео: Piter.TV