Видео: петербуржцы рыбачат у Лахта Центра несмотря на запрет

В Санкт-Петерберге у Лахта Центра собралась целая компания любителей порыбачить. Им нипочем запрет Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству. С 1 апреля на территории Петербурга и Ленобласти из-за нерестового периода запретили рыбалку.
Также вызывает опасения и тонкий лед, на котором расположились сразу столько людей.
Напоминаем, жителей Петербурга и области просят сообщать о рыбаках, которые все-таки нарушают запрет, по телефону горячей линии рыбоохраны 8 (921) 931-32-16. За нарушение запрета рыбакам грозит штраф от 2000 до 5000 рублей.
Фото и видео: Piter.TV
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