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Видео: пьяный ростовский судья скручивает номера после ДТП

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В сети появилось видео, как в Ростове пьяный судья скручивает номера после аварии.

Пьяный ростовский судья, скручивающий номера после ДТП попал на видео.

Как сообщают СМИ, на данный момент ведется проверка и выясняются все обстоятельства ДТП. По информации СМИ и словам очевидцев, участником аварии стал судья Азовского горсуда.

По данным очевидцев, после аварии нетрезвый водитель размахивал удостоверением, угрожал другим участникам аварии и очевидцам, а после на глазах у всех скрутил номера и заменил их другими.

ДТП произошло около 6:30 12 ноября. Кто именно находился за рулем не сообщается, но, по информации правоохранителей, за рулем BMW Х3 был водитель 1958 года рождения,не справившийся с управлением и выехавший на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Kia Sportage, которым управляла женщина 1993 года рождения.

В пресс-службе Азовского городского суда информацию об участии судьи в ДТП подтвердили.  

Видео: YouTube/Елена Ведерина

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Категории: Новости России

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