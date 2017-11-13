Видео: пьяный ростовский судья скручивает номера после ДТП

В сети появилось видео, как в Ростове пьяный судья скручивает номера после аварии.

Пьяный ростовский судья, скручивающий номера после ДТП попал на видео.



Как сообщают СМИ, на данный момент ведется проверка и выясняются все обстоятельства ДТП. По информации СМИ и словам очевидцев, участником аварии стал судья Азовского горсуда.



По данным очевидцев, после аварии нетрезвый водитель размахивал удостоверением, угрожал другим участникам аварии и очевидцам, а после на глазах у всех скрутил номера и заменил их другими.



ДТП произошло около 6:30 12 ноября. Кто именно находился за рулем не сообщается, но, по информации правоохранителей, за рулем BMW Х3 был водитель 1958 года рождения,не справившийся с управлением и выехавший на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Kia Sportage, которым управляла женщина 1993 года рождения.



В пресс-службе Азовского городского суда информацию об участии судьи в ДТП подтвердили.



Видео: YouTube/Елена Ведерина



