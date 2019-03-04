Видео: открытие совместной мастерской художественного стекла "Karelika" и художника Алёны Сивериковой

Две талантливые девушки из Выборга объединили свои усилия и совместно открыли мастерскую по созданию украшений и сувениров ручной работы.

В стенах нового творческого пространства девушки планируют объединить свои творческие студии и заняться созданием украшений из стекла, а также авторских сувениров для многочисленных туристов, посещающих Выборг.

По словам Ксения Селезнёвой, инженера-технолога студии художественного стекла "Karelika", первое знакомство девушек-партнеров состоялось в интернете. Ксения рассказывает, что сначала заказывала открытки для того, чтобы выставлять в своей мастерской, а после - познакомилась с Алёной лично и узнала, что их цели совпадают. Алёна также хотела открыть собственную мастерскую.

Кроме творчества девушки планируют проводить мастер-классы. Опять же, по словам Ксении, они могут и готовы научить всему, что делают сами. Так, сейчас уже набралась группа для занятий витражным делом.

Видео: Piter.TV