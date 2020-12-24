Видео: неизвестный вырвал сумку у жительницы Сестрорецка на улице

Инцидент произошел в Сестрорецке.

Вечером в четверг, 24 декабря, на Инструментальной улице у дома №25 в Сестрорецке произошел грабеж, сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился мужчина и заявил, что у его знакомой неизвестный мужчина вырвал сумку с телефоном, документами и деньгами. Неизвестно, сможет ли женщина опознать грабителя, худощавого высокого мужчину в капюшоне. В редакцию Piter.TV попала видеозапись с камеры наблюдения, которая установлена на подъезде.

Ранее мы писали, что в Колчаново сгорела старинная усадьба.

Видео: Piter.TV