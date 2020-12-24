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Видео: неизвестный вырвал сумку у жительницы Сестрорецка на улице

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Инцидент произошел в Сестрорецке.

Вечером в четверг, 24 декабря, на Инструментальной улице у дома №25 в Сестрорецке произошел грабеж, сообщил источник в правоохранительных органах. 

В полицию обратился мужчина и заявил, что у его знакомой неизвестный мужчина вырвал сумку с телефоном, документами и деньгами. Неизвестно, сможет ли женщина опознать грабителя, худощавого высокого мужчину в капюшоне. В редакцию Piter.TV попала видеозапись с камеры наблюдения, которая установлена на подъезде. 

Ранее мы писали, что в Колчаново сгорела старинная усадьба.

Видео: Piter.TV

Теги: грабеж, грабеж на улице
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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