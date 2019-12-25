В Колчаново сгорела старинная усадьба

В четверг, 24 декабря, в селе Колчаново Ленинградской области произошел серьезный пожар, сообщил "Мегаполис".
На Центральной улице, 45, горела старинная усадьба помещиков Пименовых-Шараповых, в которой располагался детский пульмонологический санаторий Министерства здравоохранения РФ. Очевидцы пожара уточнили, что горит одно из зданий, расположенное у центрального входа. Пятеро детей находились в спальном корпусе.
Для местных жителей произошедшее стало трагедией, потому как деревянный, украшенный резьбой терем санатория входит в список достопримечательностей Ленинградской области.
Сообщение о пожаре поступило в три часа дня. Пожарные установили, что горела кровля в 2х этажном здании на площади 750 квадратных метров.
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Фото: "Мегаполис"
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