В Колчаново сгорела старинная усадьба

Там размещался детский санаторий.

В четверг, 24 декабря, в селе Колчаново Ленинградской области произошел серьезный пожар, сообщил "Мегаполис".

На Центральной улице, 45, горела старинная усадьба помещиков Пименовых-Шараповых, в которой располагался детский пульмонологический санаторий Министерства здравоохранения РФ. Очевидцы пожара уточнили, что горит одно из зданий, расположенное у центрального входа. Пятеро детей находились в спальном корпусе.

Для местных жителей произошедшее стало трагедией, потому как деревянный, украшенный резьбой терем санатория входит в список достопримечательностей Ленинградской области.

Сообщение о пожаре поступило в три часа дня. Пожарные установили, что горела кровля в 2х этажном здании на площади 750 квадратных метров.

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Фото: "Мегаполис"