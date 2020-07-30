Видео: неизвестные угнали машину с водителем внутри во Фрунзенском районе

На месте происшествия полицейские изъяли осколки стекла.

Неизвестный выбили переднее стекло в автомобиле во Фрунзенском районе, пересадили водителя на пассажирское сиденье, после чего скрылись на этой же машине, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Это произошло вечером 29 июля на пересечении Пражской улицы и проспекта Славы. Злоумышленников было трое. Сейчас их разыскивает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Невском жена расчленила и положила в пять пакетов останки рэпера Энди Картрайта.

Видео: Piter.TV