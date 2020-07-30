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Видео: неизвестные угнали машину с водителем внутри во Фрунзенском районе

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На месте происшествия полицейские изъяли осколки стекла.

Неизвестный выбили переднее стекло в автомобиле во Фрунзенском районе, пересадили водителя на пассажирское сиденье, после чего скрылись на этой же машине, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. 

Это произошло вечером 29 июля на пересечении Пражской улицы и проспекта Славы. Злоумышленников было трое. Сейчас их разыскивает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Невском жена расчленила и положила в пять пакетов останки рэпера Энди Картрайта. 

Видео: Piter.TV 

Теги: полиция, розыск, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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