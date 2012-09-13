Видео: наглый лысый мужик воровал тротуарную плитку в Краснодаре

На Кубани горожане до того обнаглели, что воруют городское имущество посреди бела дня. В Краснодаре очевидцы сняли на видео странное поведение молодого мужчины. Он отковыривал и складывал в тележку тротуарную плитку на одной из улиц города. При этом никто из прохожих даже не сделал замечания наглому воришке. Скорее всего, его действия принимали за очередные ремонтные работы или плановое восстановление тротуара.
Как оказалось, ЧП произошло на улице Тургенева. Здесь последние недели действительно идет вялотекущий ремонт. Участок разобранного тротуара едва огорожен оранжевым забором, доступ к дорожной плитке есть у любого желающего. Видимо, эта легкодоступность и подтолкнула на преступление хитрого кубанца.
Видео: Живая Кубань, VK