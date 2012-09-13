Видео: наглый лысый мужик воровал тротуарную плитку в Краснодаре

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как житель Краснодара посреди бела дня ворует тротуарную плитку.

На Кубани горожане до того обнаглели, что воруют городское имущество посреди бела дня. В Краснодаре очевидцы сняли на видео странное поведение молодого мужчины. Он отковыривал и складывал в тележку тротуарную плитку на одной из улиц города. При этом никто из прохожих даже не сделал замечания наглому воришке. Скорее всего, его действия принимали за очередные ремонтные работы или плановое восстановление тротуара.

Как оказалось, ЧП произошло на улице Тургенева. Здесь последние недели действительно идет вялотекущий ремонт. Участок разобранного тротуара едва огорожен оранжевым забором, доступ к дорожной плитке есть у любого желающего. Видимо, эта легкодоступность и подтолкнула на преступление хитрого кубанца.

Очевидцы рассказали, что после всех манипуляций лысенький краснодарец сложил плитку в багажник машины и уехал в неизвестном направлении. Не исключено, что в ближайшее время на улице Тургенева появятся последователи расторопного вора. Ведь, видимо, самим рабочим не очень-то нужна их же дорожная плитка. .

Видео: Живая Кубань, VK