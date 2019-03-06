Видео: на улице Правды сгорела "десятка"

Средство российского автопрома неожиданно загорелось в центре Северной столицы.

В Центральном районе Петербурга вечером 5 марта сгорел автомобиль. По словам очевидцев, "десятка" двигалась по улице Правды, а затем припарковалась. Инцидент произошел около 16 дома. В салоне транспортного средства находились люди. Однако, им удалось без травм и повреждений выбраться на улицу. В результате пожара никто не пострадал.

Местные жители попытались потушить машину, но у них не получилось разобраться с пламенем. Петербуржцам пришлось вызывать экстренные службы. Сотрудники ГУ МЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь.

Фото и видео: Piter.tv